الطيران الحربي الصهيوني يحلق في أجواء الهرمل وبعلبك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 12:44

الطيران الحربي الصهيوني يحلق في أجواء الهرمل وبعلبك

منذ 2 ساعة 26 March، 2025
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