المحلل العسكري يوسي يهوشع: المستويات العليا تواجه صعوبة في فهم حقيقة أن جزءا كبيرا من المجتمع الذي من المفترض أن ينفذ مهمة العودة إلى القتال بدأ ببساطة الآن يفقد الثقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 10:38

المحلل العسكري يوسي يهوشع: المستويات العليا تواجه صعوبة في فهم حقيقة أن جزءا كبيرا من المجتمع الذي من المفترض أن ينفذ مهمة العودة إلى القتال بدأ ببساطة الآن يفقد الثقة

منذ 19 mins 26 March، 2025
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