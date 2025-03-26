كان العبرية: وكالة التصنيف الائتماني تحذر المستثمرين بشأن “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 10:38

كان العبرية: وكالة التصنيف الائتماني تحذر المستثمرين بشأن “إسرائيل”

منذ 21 mins 26 March، 2025
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