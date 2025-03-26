قاآني: إيران تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني سواء من خلال دعم وإسناد جبهات المقاومة أو من خلال القيام بعمليات عسكرية مباشرة مثل عمليات الوعد الصادق واحد وإثنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 10:38

قاآني: إيران تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني سواء من خلال دعم وإسناد جبهات المقاومة أو من خلال القيام بعمليات عسكرية مباشرة مثل عمليات الوعد الصادق واحد وإثنان

منذ 56 mins 26 March، 2025
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