قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإيراني اللواء إسماعيل قاآني يؤكد أن إيران ستواصل دعمها الثابت للمقاومة في فلسطين والمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 10:38

قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإيراني اللواء إسماعيل قاآني يؤكد أن إيران ستواصل دعمها الثابت للمقاومة في فلسطين والمنطقة

منذ 58 mins 26 March، 2025
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