مكتب إعلام الأسرى في فلسطين: وصول 4 أسرى إلى مجمع ناصر الطبي فجر اليوم أفرج عنهم الاحتلال من معبر كرم أبو سالم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 10:38

مكتب إعلام الأسرى في فلسطين: وصول 4 أسرى إلى مجمع ناصر الطبي فجر اليوم أفرج عنهم الاحتلال من معبر كرم أبو سالم

منذ 1 ساعة 26 March، 2025
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