القوات المسلحة اليمنية: ندعو كل الأحرار من أبناء أمتنا إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 06:50

القوات المسلحة اليمنية: ندعو كل الأحرار من أبناء أمتنا إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة

منذ 42 mins 26 March، 2025
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