5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الإحتلال منزلاً لعائلة النجار في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 02:08

5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الإحتلال منزلاً لعائلة النجار في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة

منذ 22 mins 26 March، 2025
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