الاحتلال يشن حملة اعتقالات في صفوف الشبان في قرية المغير شمال غرب رام الله في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 02:08

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في صفوف الشبان في قرية المغير شمال غرب رام الله في الضفة الغربية

منذ 23 mins 26 March، 2025
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