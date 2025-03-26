مستشار الأمن القومي الأمريكي لفوكس نيوز: أتحمل مسؤولية إضافة صحفي لمجموعة دردشة ناقشت خطط الضربات في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 02:10

مستشار الأمن القومي الأمريكي لفوكس نيوز: أتحمل مسؤولية إضافة صحفي لمجموعة دردشة ناقشت خطط الضربات في اليمن

منذ 51 mins 26 March، 2025
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