الحرس الثوري الايراني كشف عن مدينة صاروخية في اعماق الأرض تضم الصواريخ الدقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 21:14

الحرس الثوري الايراني كشف عن مدينة صاروخية في اعماق الأرض تضم الصواريخ الدقيقة

منذ 2 ساعة 25 March، 2025
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