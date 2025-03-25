مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلة صوتية بالقرب من مسجد ابي ذر الغفاري في بلدة ميس الجبل اثناء قيام عدد من العمال بأعمال التنظيف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 19:34

مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلة صوتية بالقرب من مسجد ابي ذر الغفاري في بلدة ميس الجبل اثناء قيام عدد من العمال بأعمال التنظيف

منذ 11 mins 25 March، 2025
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