ضحيفة معاريف – آفي اشكينازي: يدرك رئيس الأركان أنه يجب أن يُظهر الاستقلالية ويبقي الجيش الإسرائيلي بعيدًا عن تحركات مركز الليكود والسياسة الإسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 17:48

ضحيفة معاريف – آفي اشكينازي: يدرك رئيس الأركان أنه يجب أن يُظهر الاستقلالية ويبقي الجيش الإسرائيلي بعيدًا عن تحركات مركز الليكود والسياسة الإسرائيلية

منذ 41 mins 25 March، 2025
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