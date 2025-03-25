صحيفة “معاريف” العبرية – آفي أشكينازي: ليس سرًا أن الحكومة تعمل على زعزعة شرعية مؤسسات الدولة مثل النيابة العامة المحكمة العليا والشاباك والآن الجيش الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 17:48

صحيفة “معاريف” العبرية – آفي أشكينازي: ليس سرًا أن الحكومة تعمل على زعزعة شرعية مؤسسات الدولة مثل النيابة العامة المحكمة العليا والشاباك والآن الجيش الإسرائيلي

منذ 43 mins 25 March، 2025
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