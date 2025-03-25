إن بي سي عن ترامب: وجود رئيس تحرير ذي أتلانتيك في المحادثة لم يكن له أي تأثير إطلاقا على العملية في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 16:00

إن بي سي عن ترامب: وجود رئيس تحرير ذي أتلانتيك في المحادثة لم يكن له أي تأثير إطلاقا على العملية في اليمن

منذ 20 mins 25 March، 2025
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