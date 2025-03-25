الدفاع الروسية: زيلنسكي يثبت عجزه في التفاوض عبر هجمات قواته على البنية التحتية للطاقة الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 16:00

الدفاع الروسية: زيلنسكي يثبت عجزه في التفاوض عبر هجمات قواته على البنية التحتية للطاقة الروسية

منذ 24 mins 25 March، 2025
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