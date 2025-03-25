أ.ف.ب عن البيت الأبيض: لم يتم إرسال أي مواد سرية بشأن اليمن عبر تطبيق سيغنال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 25 2025 - 16:00

أ.ف.ب عن البيت الأبيض: لم يتم إرسال أي مواد سرية بشأن اليمن عبر تطبيق سيغنال

منذ 25 mins 25 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة