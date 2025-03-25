ترجمة قدس: إطلاق النار تجاه شاب فلسطيني في حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية دعس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 25 2025 - 14:06

ترجمة قدس: إطلاق النار تجاه شاب فلسطيني في حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية دعس

منذ 12 mins 25 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة