وزير الخارجية الروسي: لولا دعم الدول الغربية لأوكرانيا لهزمت منذ زمن طويل ولندن وباريس تقودان عملية تزويد كييف بالأسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 25 2025 - 14:06

وزير الخارجية الروسي: لولا دعم الدول الغربية لأوكرانيا لهزمت منذ زمن طويل ولندن وباريس تقودان عملية تزويد كييف بالأسلحة

منذ 17 mins 25 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة