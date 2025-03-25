وزير الخارجية الروسي: مباحثات الرياض مع الجانب الأمريكي تناولت في المقام الأول قضايا أمن الملاحة في البحر الأسود – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 14:06

وزير الخارجية الروسي: مباحثات الرياض مع الجانب الأمريكي تناولت في المقام الأول قضايا أمن الملاحة في البحر الأسود

منذ 23 mins 25 March، 2025
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