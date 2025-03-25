قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدات في محافظة رام الله والبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 12:08

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدات في محافظة رام الله والبيرة

منذ 52 mins 25 March، 2025
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