هيئة البث الإسرائيلية: زوجة رئيس الاحتلال الاسرائيلي سارة نتنياهو تحضر جلسة محكمة بشأن طلبها الحصول على أمر تقييدي لمشاركة بالاحتجاجات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 12:08

هيئة البث الإسرائيلية: زوجة رئيس الاحتلال الاسرائيلي سارة نتنياهو تحضر جلسة محكمة بشأن طلبها الحصول على أمر تقييدي لمشاركة بالاحتجاجات

منذ 52 mins 25 March، 2025
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