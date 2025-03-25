يسرائيل هيوم عن والد الأسير أوحانا الذي ظهر في فيديو القسام: هل يجب علينا أن نذهب إلى ترمب وويتكوف لأننا يائسون من حكومتنا ونطلب المساعدة من غير اليهود – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 12:08

يسرائيل هيوم عن والد الأسير أوحانا الذي ظهر في فيديو القسام: هل يجب علينا أن نذهب إلى ترمب وويتكوف لأننا يائسون من حكومتنا ونطلب المساعدة من غير اليهود

منذ 1 ساعة 25 March، 2025
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