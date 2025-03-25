وسائل إعلام “اسرائيلية”: عائلات أسرى غزة تطالب رئيس وفد التفاوض بالعمل على إطلاق سراحهم دفعة واحدة أو الاستقالة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 10:00

وسائل إعلام “اسرائيلية”: عائلات أسرى غزة تطالب رئيس وفد التفاوض بالعمل على إطلاق سراحهم دفعة واحدة أو الاستقالة

منذ 31 mins 25 March، 2025
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