القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: لم ننسحب من المفاوضات كما يُشاع المفاوضات مستمرة ونناقش عدة مقترحات وليس مقترحًا واحدًا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 10:00

القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: لم ننسحب من المفاوضات كما يُشاع المفاوضات مستمرة ونناقش عدة مقترحات وليس مقترحًا واحدًا

منذ 33 mins 25 March، 2025
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