زعيم المعارضة في كيان العدو “الاسرائيلي” يائير لابيد: الطبقة المتوسطة في إسرائيل تحتاج إلى حكومة تعمل لصالحها وليس حكومة تسرق منها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 10:00

زعيم المعارضة في كيان العدو “الاسرائيلي” يائير لابيد: الطبقة المتوسطة في إسرائيل تحتاج إلى حكومة تعمل لصالحها وليس حكومة تسرق منها

منذ 34 mins 25 March، 2025
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