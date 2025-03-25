صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية – يوسي يهوشع: إذا لم تستفق القيادة بسرعة فإن التماسك الاجتماعي سينهار كبرج من ورق حتى أقوى الأنظمة ستنهار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 10:00

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية – يوسي يهوشع: إذا لم تستفق القيادة بسرعة فإن التماسك الاجتماعي سينهار كبرج من ورق حتى أقوى الأنظمة ستنهار

منذ 36 mins 25 March، 2025
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