القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا الحاملة ترومان مع عدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة في اشتباك هو الثاني خلال ٢٤ ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 03:04

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا الحاملة ترومان مع عدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة في اشتباك هو الثاني خلال ٢٤ ساعة

منذ 1 ساعة 25 March، 2025
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