القوات المسلحة اليمنية: استهدفت القوة الصاروخية مطار “بن غوريون” في يافا المحتلة بصاروخين باليستيّين من نوع ذو الفقار وفلسطين2 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 03:04

القوات المسلحة اليمنية: استهدفت القوة الصاروخية مطار “بن غوريون” في يافا المحتلة بصاروخين باليستيّين من نوع ذو الفقار وفلسطين2

منذ 1 ساعة 25 March، 2025
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