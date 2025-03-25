بيان للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية بعد قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 03:04

بيان للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية بعد قليل

منذ 1 ساعة 25 March، 2025
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