اندلاع مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في بلدة بيت فجار بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2025 - 23:52

اندلاع مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في بلدة بيت فجار بالضفة المحتلة

منذ 52 mins 24 March، 2025
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