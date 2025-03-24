عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: ناقشنا اقتراح قانون الرعاية الصحية والتغطية الصحية الالزامية الشاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2025 - 18:54

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: ناقشنا اقتراح قانون الرعاية الصحية والتغطية الصحية الالزامية الشاملة

منذ 1 ساعة 24 March، 2025
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