بن غفير يهدد رئيس “الشاباك” المقال رونين بار: إنه مجرم بكل معنى الكلمة وهو يشكّل خطراً على “إسرائيل” ويجب وضعه في السجن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2025 - 18:52

بن غفير يهدد رئيس “الشاباك” المقال رونين بار: إنه مجرم بكل معنى الكلمة وهو يشكّل خطراً على “إسرائيل” ويجب وضعه في السجن

منذ 1 ساعة 24 March، 2025
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