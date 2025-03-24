مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يمنع دخول الجراحين والوفود الطبية ما يهدد حياة آلاف المرضى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2025 - 13:26

مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يمنع دخول الجراحين والوفود الطبية ما يهدد حياة آلاف المرضى

منذ 2 ساعة 24 March، 2025
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