وزير الخارجية الإيراني: لن نغير سياستنا من دون تحول نهج الطرف الآخر تجاهنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2025 - 11:28

وزير الخارجية الإيراني: لن نغير سياستنا من دون تحول نهج الطرف الآخر تجاهنا

منذ 10 mins 24 March، 2025
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