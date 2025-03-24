حماس: نحذر من أن استمرار الانتهاكات بحق الأسرى لن يمر من دون رد وشعبنا ومقاومتنا باقون على العهد مع أسرانا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2025 - 11:28

حماس: نحذر من أن استمرار الانتهاكات بحق الأسرى لن يمر من دون رد وشعبنا ومقاومتنا باقون على العهد مع أسرانا

منذ 25 mins 24 March، 2025
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