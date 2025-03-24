حماس: ننعى الأسير الفتى وليد خالد أحمد الذي ارتقى في سجون العدو نتيجة التعذيب والإهمال الطبي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 24 2025 - 11:26

حماس: ننعى الأسير الفتى وليد خالد أحمد الذي ارتقى في سجون العدو نتيجة التعذيب والإهمال الطبي

منذ 30 mins 24 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة