إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2025 - 11:26

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح

منذ 50 mins 24 March، 2025
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