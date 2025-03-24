الخارجية الأمريكية: روبيو اتصل بنتنياهو لبحث العمليات العسكرية في غزة وجهود إطلاق سراح الرهائن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 24 2025 - 02:14

الخارجية الأمريكية: روبيو اتصل بنتنياهو لبحث العمليات العسكرية في غزة وجهود إطلاق سراح الرهائن

منذ 14 mins 24 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة