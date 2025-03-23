وزارة الصحة في غزة تستنكر استهداف الاحتلال المباشر لقسم الجراحة بمجمع ناصر ما أدى إلى استشهاد أحد المصابين وإصابة العديد من الجرحى والطواقم الطبية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2025 - 23:02

وزارة الصحة في غزة تستنكر استهداف الاحتلال المباشر لقسم الجراحة بمجمع ناصر ما أدى إلى استشهاد أحد المصابين وإصابة العديد من الجرحى والطواقم الطبية

منذ 12 mins 23 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة