مصادر فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الإصابات بقصف طائرات الاحتلال مبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2025 - 23:02

مصادر فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الإصابات بقصف طائرات الاحتلال مبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 54 mins 23 March، 2025
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