مصادر يمنية: العدوان الأمريكي استهدف مبنى في حي سكني في منطقة عصر بمديرية معين بالعاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2025 - 23:02

مصادر يمنية: العدوان الأمريكي استهدف مبنى في حي سكني في منطقة عصر بمديرية معين بالعاصمة صنعاء

منذ 1 ساعة 23 March، 2025
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