فلسطين اليوم: طيران الاحتلال يشن غارة على محيط منطقة كف القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2025 - 17:56

فلسطين اليوم: طيران الاحتلال يشن غارة على محيط منطقة كف القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 15 mins 23 March، 2025
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