مراسل المنار: اصابة مواطن في بلدة يارون بعد القاء محلقة صهيونية قنبلة باتجاهه عند اطراف البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2025 - 16:06

مراسل المنار: اصابة مواطن في بلدة يارون بعد القاء محلقة صهيونية قنبلة باتجاهه عند اطراف البلدة

منذ 1 ساعة 23 March، 2025
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