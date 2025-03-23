فلسطين اليوم: طائرات الاحتلال تستهدف خيمة نازحين قرب مدينة حمد شمال غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2025 - 16:06

فلسطين اليوم: طائرات الاحتلال تستهدف خيمة نازحين قرب مدينة حمد شمال غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 23 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة