مراسل المنار: غارة للطيران المعادي استهدف منطقة اللبونة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2025 - 12:14

مراسل المنار: غارة للطيران المعادي استهدف منطقة اللبونة جنوب لبنان

منذ 20 mins 23 March، 2025
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