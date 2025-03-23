حماس تنعى صلاح البردويل: كان علماً من أعلام العمل السياسي والإعلامي والوطني

نعت حركة المقاومة الإسلامية – حماس، عضو المكتب السياسي للحركة، والنائب في البرلمان الفلسطيني، الدكتور صلاح البردويل.

وفي بيان لها، أشارت حماس إلى أن البردويل استشهد جراء “عملية اغتيال صهيونية غادرة، أثناء قيامه الليل ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، في خيمته في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس”.

وجاء في بيان حماس أنّ “الشهيد الدكتور صلاح البردويل كان علماً من أعلام العمل السياسي والإعلامي والوطني”، و”لم يتخلّف يوماً عن واجب أو موقف أو ساحة من ساحات الجهاد وخدمة القضية”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه قطاع غزة منذ استئناف حربه قبل نحو أسبوع، بعد رفضه الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية منه.

وأكدت وسائل اعلام فلسطينية اليوم السبت، ارتقاء 9 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما أصيب شخص برصاص قوات الاحتلال في منطقة عزبة عبد ربه شرقي مخيم جباليا، شمالي القطاع.

يُضاف هؤلاء الضحايا إلى حصيلة حرب الإبادة الجماعية منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي ارتفعت إلى 49747 شهيداً و113213 إصابة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

المصدر: مواقع اخبارية