قوات الاحتلال تعتـقل الشاب إبراهيم حوتري من منزله بحي كفر سابا بمدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2025 - 04:40

قوات الاحتلال تعتـقل الشاب إبراهيم حوتري من منزله بحي كفر سابا بمدينة قلقيلية

منذ 20 mins 23 March، 2025
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