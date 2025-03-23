تركيا: اقتياد أكرم إمام أوغلو إلى المحكمة لإصدار قرار اعتقاله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2025 - 04:38

تركيا: اقتياد أكرم إمام أوغلو إلى المحكمة لإصدار قرار اعتقاله

منذ 2 ساعة 23 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة