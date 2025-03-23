طائرات العدو تستهدف شقة سكنية في مدينة حمد بخانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2025 - 04:38

طائرات العدو تستهدف شقة سكنية في مدينة حمد بخانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 2 ساعة 23 March، 2025
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